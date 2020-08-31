وزير الصحة حمد حسن: عدد الوفيات بكورونا حقيقيّ ولا مبالغة فيه والمطلوب أن تنتبه الناس جيّداً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2020 - 11:00

وزير الصحة حمد حسن: عدد الوفيات بكورونا حقيقيّ ولا مبالغة فيه والمطلوب أن تنتبه الناس جيّداً

منذ 12 mins 31 August، 2020
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