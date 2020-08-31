النائب فريد الخازن باسم “التكتل الوطني” سمّى السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2020 - 11:00

النائب فريد الخازن باسم “التكتل الوطني” سمّى السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة

منذ 20 mins 31 August، 2020
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