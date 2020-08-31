كتلة تيار المستقبل تسمّي السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 31 2020 - 11:00

كتلة تيار المستقبل تسمّي السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 29 mins 31 August، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة