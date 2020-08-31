اليمن: إحياء ذكرى العاشر من المحرم في صنعاء

أحيت العاصمة اليمنية صنعاء الأحد يوم العاشر من المحرم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين(ع) تحت شعار “هيهات منا الذلة”.

وأكد المشاركون في الفعاليات على “أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من سيرة ونهج الإمام الحسين وثباته في مقارعة الظلم والطغيان ونصرة المستضعفين”.

وأشار المشاركون إلى “ضرورة استغلال هذه الذكرى في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد لتعزيز عوامل الصمود والثبات في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النصر المؤزر”.

وأكد المشاركون على “اعتزاز الشعب اليمني بدينه وهويته وتمسكه بنهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته والمبادئ التي ساروا عليها في محاربة طواغيت الأرض”، ولفتوا إلى “المضي قدما على نهج الإمام الحسين عليه السلام في الفداء والتضحية في مواجهة قوى العدوان”.

المصدر: موقع انصار الله