اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية سيعقد الخميس

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” في فلسطين جبريل الرجوب أن “اجتماع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي كافة، برئاسة الرئيس محمود عباس سيكون يوم الخميس المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء”.

وأوضح الرجوب الاحد أن “الاجتماع سيشارك فيه أيضا الأمناء العامون الموجودون خارج الوطن عبر تقنية الفيديو كونفرنس”، واكد أن “هذا الاجتماع سيشكل انطلاقة لموقف وطني جامع لإفشال صفقة القرن ومشروع الضم وتهيئة الظروف لإنجاز المصالحة الوطنية وتجسيد الشراكة المرتكزة على أساس انجاز مشروعنا الوطني المتمثل بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها وفق قرارات الشرعية الدولية”.

المصدر: فلسطين اليوم