أصدرت الخارجية التركية بيانا ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول شرق المتوسط، وأكدت أن “الذين يضعون خطوطا حمر أمام تركيا سيواجهون موقفا حازما من أنقرة”.

وقال البيان “الذين يضعون خطوطا حمراء أمام قضيتنا العادلة شرق البحر الأبيض المتوسط لن يواجهوا إلا الموقف الحازم لبلدنا”، وأضافت “إذا كان هناك خط أحمر في المنطقة فهو حقوق تركيا والقبارصة الأتراك”.

وشدد البيان على “ضرورة إيجاد حل للنزاعات القائمة في شرق المتوسط على أساس العدالة وعبر الحوار والتعاون بين البلدان المتشاطئة وليس من خلال استفزازات الجهات الخارجية”.

أنقرة لماكرون: من يضع خطوطا حمر أمامنا في شرق المتوسط سيواجه موقفا حازما

أصدرت الخارجية التركية بيانا ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول شرق المتوسط، وأكدت أن “الذين يضعون خطوطا حمر أمام تركيا سيواجهون موقفا حازما من أنقرة”.

وقال البيان “الذين يضعون خطوطا حمراء أمام قضيتنا العادلة شرق البحر الأبيض المتوسط لن يواجهوا إلا الموقف الحازم لبلدنا”، وأضافت “إذا كان هناك خط أحمر في المنطقة فهو حقوق تركيا والقبارصة الأتراك”.

وشدد البيان على “ضرورة إيجاد حل للنزاعات القائمة في شرق المتوسط على أساس العدالة وعبر الحوار والتعاون بين البلدان المتشاطئة وليس من خلال استفزازات الجهات الخارجية”.

المصدر: روسيا اليوم