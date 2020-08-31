الإمارات تستقبل وفدا أمريكيا إسرائيليا مشتركا الاثنين

تستقبل الإمارات الاثنين وفدا أمريكيا إسرائيليا، يرأسه “كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” جاريد كوشنر.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الاحد “في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، يزور وفد مشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل الإمارات غدا الاثنين”.

وأضافت الوكالة أن “الوفد يضم عددا من ممثلي القطاعات المختلفة بإسرائيل على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الإمارات”، وتابعت “كما يضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي”.

ولفتت الوكالة الى ان “الوفد يضم ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة”، وتابعت “الوفد سيلتقي عددا من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين بمعاهدة السلام”.

المصدر: روسيا اليوم