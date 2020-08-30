“مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”: لتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية

دعت “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” في بيان لها الاحد الى “تشكيل حكومة في لبنان على وجه السرعة، تكون فعالة وذات مصداقية وقادرة على تلبية التطلعات المشروعة والاحتياجات التي عبر عنها الشعب اللبناني ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجه لبنان حالي، خاصة إعادة اعمار بيروت، وتطبيق اصلاحات عاجلة وجادة”.

وطالب البيان “الحكومة الجديدة أن تركز على الاستجابة لتحديات لبنان العاجلة، خاصة في ثلاثة مجالات أساسية:

1- تنفيذ اصلاحات تهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، بالإضافة إلى إصلاحات في قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات الأساسية الأخرى، وإصلاحات في المشاريع المملوكة للدولة وفي قوانين المشتريات الحكومية.

2- إطلاق عملية إعادة اعمار بيروت وتأمين توزيع المساعدات بطريقة فعالة وبشفافية على السكان المتضررين.

3- مواجهة جائحة كورونا والوضع الإنساني في كل أنحاء البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام