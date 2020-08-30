العدو الاسرائيلي اعتدى على مشفى الخليل الحكومي

نفذت قوات العدو الاسرائيلي عدة عمليات دهم واقتحام طالت العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، شملت المشفى الحكومي المركزي في مدينة الخليل، واعتدت على طواقمه الطبية والمرضى بإطلاق قنابل الغاز، ما تسبب في وقوع عشرات الإصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحد مواطنين فلسطينيين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين سمير عبد القادر إعمر، وسامح عدنان محمد جميل عبيد، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتعمد تخريب محتوياتهما”.

وتابعت المصادر “كذلك اختطفت قوات خاصة إسرائيلية(مستعربون) أسيرا سابقا من بلدة قباطية جنوب جنين، وقالت إن “تلك القوات اختطفت الأسير السابق ياسر وليد خزيمية، أثناء مروره بمركبته بالقرب من قرية حداد السياحية في جنين”.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال كانت قد داهمت منزل ذويه قبل أسبوع، وفشلت في اعتقاله وقد أمضى في الأسر ما يزيد على عامين في الأسر”، وتابعت “اعتقلت قوات الاحتلال أيضا فتى من بلدة نحالين التابعة لمدينة بيت لحم جنوب الضفة، وسلمت مواطنا آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها”.

المصدر: فلسطين اليوم