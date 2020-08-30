التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة كسبا قضاء الكورة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2020 - 23:08

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة كسبا قضاء الكورة

منذ 58 mins 30 August، 2020
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