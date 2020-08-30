الرئيس عون: اتفاق مار مخايل لم يكبّلني ابدا وكان نوعا من مصالحة دعونا الجميع اليها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 30 2020 - 23:08

الرئيس عون: اتفاق مار مخايل لم يكبّلني ابدا وكان نوعا من مصالحة دعونا الجميع اليها

منذ 1 ساعة 30 August، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة