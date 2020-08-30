الرئيس عون: النظام الطائفي في لبنان وضع حدوداً لكل محاولات مكافحة الفساد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2020 - 23:08

الرئيس عون: النظام الطائفي في لبنان وضع حدوداً لكل محاولات مكافحة الفساد

منذ 1 ساعة 30 August، 2020
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