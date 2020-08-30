تقرير مستشفى الحريري عن كورونا: حالتا شفاء ولا وفيات وارتفاع عدد الحالات الحرجة لـ25

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي الاحد في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد.

ولفت التقرير الى ان “عدد الفحوصات التي أجريت في مختبراته خلال الـ24 ساعة المنصرمة بلغ 400 فحص”، وتابع أن “عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخله للمتابعة هو 70 مريضا”، واضاف ان “عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التي نقلت إليه خلال الـ24 ساعة المنصرمة 18 حالة”.

وأعلن التقرير “شفاء مريضين خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين فيه منذ البداية لغاية تاريخه، إلى 358 شخصا”، وأفاد عن “ارتفاع عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى إلى 25، أي بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس”، مشيرا إلى “عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة”.

ودعا التقرير “من يود معرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام