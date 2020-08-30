السيد الحوثي: الشعب اليمني يأبى الاستسلام للطغيان والنفاق المتمثل بامريكا واسرائيل والسعودية

قال قائد “أنصار الله” في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إن “تحرك الإمام الحسين عليه السلام كان يمثل الإسلام الأصيل بمنظومته المتكاملة ويجسد مبادئه بالقول والفعل”.

وأوضح السيد الحوثي في كلمته في اليوم العاشر من المحرم أن “طغاة بني أمية أرادوا ان يكون الإسلام إسلاما لا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يحل عدلا ولا مشروع له في الحياة ولا دور له في بناء الامة ولا يزكي النفوس ولا يصنع الوعي ولا يستبصر بنوره المجتمع ولا يصلح الإنسان”.

وأشار السيد الحوثي إلى أن “تأثير الطغيان الأموي انذاك في الساحة الإسلامية وصل الى مستوى خطير تجلى ذلك في الحالة التخاذل والخنوع والاستسلام والذلة والتنصل عن المسؤولية والضعة والرضى بالهوان لدى كثير من أبناء الأمة”، وتابع “الله حفظ بجهود الإمام الحسين وتضحياته وأنصاره الأوفياء استمرارية الاسلام الأصيل وامتداد الحق قولا وفعلا”.

وأكد السيد الحوثي أن “شعبنا اليمني المسلم يمن الإيمان يمن الانصار حدد مساره وحسم خياره وقراره في التمسك بالإسلام في اصالته التي ثمرتها الحرية والاستقلال والكرامة وهو يأبى الاستسلام والخنوع للطغيان اليزيدي المتمثل في امريكا واسرائيل ويابى الانضمام لمعسكر النفاق في الامة المتمثل في النظام السعودي والإماراتي”.

ولفت السيد الحوثي الى أن “خيار الأمة الذي يحقق لها السلام والحرية والخلاص من هيمنة الاعداء ومن التبعية لهم هو النهج الحسيني الذي مثل الامتداد الحقيقي للإسلام بكل صفائه ونقائه واتباع حقيقي واقتداء صادق بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله”.

المصدر: موقع انصار الله