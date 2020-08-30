أبو الغيط يؤكد على وقف التدخلات العسكرية الخارجية كضرورة لتسوية الأزمة في ليبيا سياسيا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأحد، لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، “أهمية البناء على الإعلانات الصادرة عن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، حول تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد”، مشدداً على أنه “لا يمكن للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية من دون وقف التدخلات العسكرية الخارجية كافة”.

وبحث أبو الغيط وويليامز، خلال زيارتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، مجمل التطورات على الساحة الليبية وسبل دفع جهود تسوية الأزمة الليبية على مساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية، بحسب بيان لجامعة الدول العربية. وصرّح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، أن أبو الغيط ووليامز “اتفقا على أهمية البناء على الإعلانات التي كانت قد خرجت عن رئيس حكومة الوفاق بطرابلس فائز السراج ورئيس البرلمان بطبرق شرقي البلاد عقيلة صالح، لتثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية بين قوات الوفاق والجيش الوطني الليبي، والاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط، والعودة إلى الحوار السياسي الجامع بين الأطراف الليبية وتحت رعاية الأمم المتحدة”.

وجدد البيان “التأكيد على رؤية الجامعة العربية للحل في ليبيا، والقائمة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة عبر استكمال المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق رسمي ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية ومراقبة البعثة الأممية، وعودة الأطراف في ليبيا إلى الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية للتوصل إلى خارطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا وتتوجها بانتخابات رئاسية وتشريعية.”

وأشار أبو الغيط إلى أنه “لا يمكن أن تنجح جهود التسوية ما لم تتوقف كافة التدخلات العسكرية الخارجية، ويتم “الالتزام بحظر السلاح المفروض على البلاد من قبل مجلس الأمن، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبي، وينخرط الليبيون في عملية سياسية جادة ووطنية خالصة لمعالجة كافة جوانب الأزمة الليبية بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة”.

من جانبها، أطلعت ويليامز، بحسب البيان، الأمين العام للجامعة العربية على “مختلف الجهود التي تبذلها البعثة الأممية في سبيل حلحلة الأزمة الليبية على مساراتها المختلفة، وكذا متابعة تنفيذ مخرجات قمة برلين لتأمين وحدة الصف الدولي من أجل مرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة”. وأعلن رئيس حكومة الوفاق في 21 آب/ أغسطس الجاري ، وقفاً فورياً لإطلاق النار وتعليق جميع العمليات العسكرية في البلاد. ودعت حكومة الوفاق الوطني بيان لها إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/مارس العام المقبل، مشيرة إلى أن “تحقيق وقف إطلاق النار يتطلب نزع السلاح في مدينتي سرت والجفرة “.

المصدر: سبوتنيك