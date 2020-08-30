أهالي عيحا قضاء راشيا استنكروا الاعتداء على الجيش: لرفع الغطاء عن كل من تثبت إدانته

استنكر أهالي بلدة عيحا في قضاء راشيا الوادي بالبقاع اللبناني في بيان الاحد “الاعتداء الذي حصل فجر يوم السبت على فوج الحدود البري في الجيش في خراج بلدتنا”، مؤكدين “الوقوف إلى جانب الجيش حامي الوطن وصمام الأمان”.

وقال البيان “إذا كان هناك بعض من الخارجين عن القانون وتجار سلاح من بلدتنا وبلدة قلعة جندل السورية، فهذا لا يعني بأن أهالي بلدة قلعة جندل موافقون على هذا العمل وراضون عن هذا التصرف الإرهابي، وهم أهلنا وأنسباؤنا ومشكى ضيمنا وتربطنا بهم علاقة أخوية وبيوتهم بيوتنا، فهم سند لنا وكرامتهم كرامتنا، ونحن وهم أبناء بلدة واحدة”.

وطالب البيان “القيادتين اللبنانية والسورية محاسبة هؤلاء المجرمين في قلعة جندل ومن يساندهم من بلدتنا أو أي بلدة، إذا ثبتت إدانتهم في هذا العمل الارهابي”، وتابع “كما نرجو رفع الغطاء السياسي عن كل من تثبت إدانته من لبنانيين وسوريين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام