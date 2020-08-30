السعودية تسجل 910 إصابات جديدة بوباء “كوفيد-19”

سجلت السعودية الأحد، لليوم الثاني على التوالي أدنى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” منذ 17 نيسان/أبريل الماضي، وذلك بإحصاء 910 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليناهز إجمالي الإصابات بالمملكة 315 ألفا. وبحسب بيان لوزارة الصحة السعودية فقد “تم تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 314821 حالة”، مضيفا أنه “تم تسجيل 30 وفاة جديدة ليترفع الإجمالي إلى 3870 حالة”. وأشار البيان إلى “تسجيل 1226 حالة تعاف جديدة من الوباء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 289667 حالة”.

المصدر: سبوتنيك