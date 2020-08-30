وفد أميركي يصل فلسطين المحتلة للإعداد لزيارة مشتركة إلى الإمارات لبحث اتفاق التطبيع

وصل إلى فلسطين المحتلة الأحد، وفد أميركي رفيع المستوى للقاء عدد من المسؤولين الإسرائيليين قبل أن يتوجه ووفد إسرائيلي إلى أبو ظبي، في رحلة مباشرة تقلع من تل أبيب صباح غد لبحث تفاصيل اتفاق التطبيع بين العدو الاسرائيلي والإمارات.

ويضم الوفد الأميركي كلًا من كبير مستشاري الرئيس الأميركي غاريد كوشنير، ومستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط آڤي بيركوڤيتش، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم إلى جانب مسؤولين إسرائيليين. وأفادت صحيفة “يديعوت آحرونوت” بأن “الوفد الأميركي- الإسرائيلي” المشترك سيبحث مع مسؤولين إماراتيين “تفاصيل بنود اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي”.

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية، “سيجري الوفد الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات مباحثات مع الحكومة الإماراتية الاقتصادية يومي الاثنين والثلاثاء بشأن جملة من الاتفاقيات الثنائية وسبل التعاون في مجالات متعددة وذلك تمهيدًا للتوقيع على اتفاق التطبيع بشكل رسمي في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة”.

تأتي التطورات بعدما اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثالث عشر من أب/أغسطس الجاري، “التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أميركية”، حسب زعمه.

المصدر: سبوتنيك