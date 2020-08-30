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August 30 2020 - 13:52

 السيطرة على حريق كبير اندلع في عكار

منذ 29 mins 30 August، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في عكار، أن “أهالي المنطقة ومجموعة من المتطوعين والناشطين البيئيين في مجموعة درب عكار، تمكنوا من السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع عصر أمس في غابات اللزاب والسنديان في محلة جورة الهوة في أعالي بلدة حرار، وسط ظروف صعبة للغاية وبوسائل بدائية، وحالوا دون بلوغ النيران غابات الارز والشوح واللزاب المعمرة “. وشكلت الرياح عاملا مساعدا لجهد المتطوعين في السيطرة على النار، ودفعتها في اتجاه الصخور الامر الذي تسبب في إخمادها.

ويستمر المتطوعون في عملية تبريد مواقع النيران، حيث لا تزال مخاطر تجددها قائمة. وقدرت المساحة المحترقة بحوالى 30 ألف متر مربع من أشجار اللزاب والسنديان.

المصدر: الوكالة الوطنية

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