112 مستوطناً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2020 - 13:52

112 مستوطناً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 56 mins 30 August، 2020
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