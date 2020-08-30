غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #شتورا باتجاه #ضهرالبيدر بسبب تدابير أمنية في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2020 - 13:52

غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #شتورا باتجاه #ضهرالبيدر بسبب تدابير أمنية في المحلة

منذ 58 mins 30 August، 2020
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