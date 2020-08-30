بالفيديو | أبرز ما جاء في كلمة السيد نصر الله ليلة العاشر من محرم

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال كلمة له في ليلة العاشر من محرم من عام 1442 الموافق في 29-8-2020، أن ما “ما نتعرض له من ضخ اعلامي لا سابقة له على مدى أربعين أو خمسين سنة وهم يدفعون المال مقابل بث السموم ويتجاوزون حدود الكذب إلى الاستفزاز والسب والشتائم ضد حزب الله وهناك غرفة سوداء تدير هذا”، ودعا السيد نصرالله إلى مقاطعة هذه القنوات ووسائل الاعلام.

وقال الأمين العام لحزب الله “مهما سمعتم من تهويل سياسي والحديث عن أساطيل وجيوش فإن ذلك لا يهز شعرة من رأس مجاهدينا وطالما الله معنا فهو يقوينا ولدينا الآمال الكبيرة”.

وأشار السيد نصرالله إلى أنه “في حرب تموز تفاجأ الاسرائيليون انهم بعد ان حاصروا بنت جبيل فتحوا معبرا ليخرج منه المقاتلون لكن ما حصل ان من كان فيها من مقاتلين لم يخرج بل استفيد من المعبر لدخول مقاتلين اخرين الى بنت جبيل”.

من دروس حركة المختار الثقفي: من سلم السلاح ذبح

المصدر: المنار