مقتل قيادي وأربعة مسلحين من ميليشيا (قسد) في ريفي دير الزور والحسكة

قتل قيادي في ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا على أيدي مجهولين عبر إطلاق النار عليه في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت سانا عن مصادر محلية أن”مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على أحد قياديي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتله”.

ونفذت ميليشيا “قسد” في الـ 11 من الشهر الجاري حملة مداهمات واختطفت عدداً من المدنيين في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وذلك في محاولة للسيطرة على المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بطرد تلك الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة.

وفي ريف الحسكة الجنوبي قتل أربعة مسلحين من ميليشيا “قسد” باستهداف مقر لهم في قرية السراجية.

وذكرت مصادر أهلية أن مجهولين استهدفوا مقرا لميليشيا “قسد” في قرية السراجية جنوب شرق الشدادي عند الحدود السورية العراقية ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين من تلك الميليشيات.

وقتل وأصيب في الـ23 من الشهر الحالي عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” باستهداف آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة عند قرية جلال شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي مظاهرات شعبية شبه يومية للمطالبة بطردها من المنطقة بعد أن أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.

المصدر: سانا