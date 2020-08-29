أهالي الطلاب في الخارج: غير معنيين باعتصام الاثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2020 - 16:54

أهالي الطلاب في الخارج: غير معنيين باعتصام الاثنين

منذ 1 ساعة 29 August، 2020
جمعية أهالي الطلاب
لبنان

شكرت “جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” رئيس مجلس النواب نبيه بري على “الخطوة الايجابية التي اتخذها بدعوة اللجان المشتركة الى الانعقاد الاربعاء المقبل، وذلك لإقرار اقتراح القانون المتعلق بدعم الدولار الطلابي 1515”.

ونبهت المعنيين والاهالي والطلاب “وحرصا منها على تحمل المسؤوليات، أنها غير معنية باعتصام الاثنين أمام المجلس النيابي، لما يحمله هذا الاعتصام من أهداف غير مدروسة قد تؤثر سلبا على اقتراح قانون الدولار الطلابي”، مستغربة “توقيت هذا التحرك الذي يسبق جلسة الاربعاء، مما يثير جملة علامات استفهام بالنسبة الى مجلس النواب نفسه والبنود الملحوظة في برنامج الاعتصام، علما أن الجمعية تتحرك من أجل مطلب واحد “الدولار الطلابي” ولا تتبنى أي مطالب أخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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