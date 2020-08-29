الإعلام العبري: 8 حرائق اندلعت في غلاف غزة منذ الصباح بفعل بالونات حارقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2020 - 16:52
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المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يقيم مراسم عاشوراء لهذا العام عبر صفحته على فايسبوك عند الساعة ال8 من صباح يوم غد الأحد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحيي مراسم عاشوراء لهذا العام عبر صفحته على فايسبوك ابتداء من الساعة 19:45 مساءً
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحيي مراسم عاشوراء لهذا العام عبر صفحته على فايسبوك ابتداء من الساعة 19:45 مساءً
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
تستقبل جمعية الإمداد صدقاتكم وتبرعاتكم على حب الحسين "ع" لمساعدة 16000 أسرة أيتام وفقراء وتستقبل تبرعاتكم على الأرقام التالية 01555717 - 76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحيي مراسم عاشوراء لهذا العام عبر صفحته على فايسبوك ابتداء من الساعة 8 من مساء اليوم
يقفل معلم مليتا السياحي أبوابه طيلة فترة الإغلاق العام من 21 آب ولغاية 7 أيلول عملاً بقرار وزارة الداخلية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
تحيي جمعية الإمداد أسبوع الصدقة لإعالة 16000 أسرة أيتام وفقراء وتستقبل تبرعاتكم على الأرقام التالية 01555717 - 76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الإعلام العبري: 8 حرائق اندلعت في غلاف غزة منذ الصباح بفعل بالونات حارقة
منذ 1 ساعة
29 August، 2020
بالونات حارقة
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