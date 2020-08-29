⁦ الإعلام العبري: 8 حرائق اندلعت في غلاف غزة منذ الصباح بفعل بالونات حارقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2020 - 16:52

⁦ الإعلام العبري: 8 حرائق اندلعت في غلاف غزة منذ الصباح بفعل بالونات حارقة

منذ 1 ساعة 29 August، 2020
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