المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نتابع ملف الإمام موسى الصدر بمختلف السبل

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، ان”الامام موسى الصدر متعلق بالمنطقة كلها”، مؤكدا بأن”ايران تتابع بالتعاون مع لبنان هذا الملف بكل تعقيداته، مشددا على ان المتابعات والمحادثات الثنائية والدولية ستستمر حتى الوصول الى النتيجة النهائية”.

وقال خطيب زادة في تصريح صحفي اليوم السبت في الذكرى السنوية لتغييب الامام موسى الصدر والتي تتزامن هذا العام مع عاشوراء الامام الحسين (ع)، ان”قضية تغييب الامام موسى الصدر تعد من القضايا المهمة التي تتابعتها الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى اعوام طويلة وستظل هذه القضية في جدول اعمالها حتى الوصول الى النتيجة النهائية واتضاح الحقيقة”.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية انتصارات ومنجزات المقاومة التي نشهدها اليوم بانها من نتائج جهود الامام موسى الصدر في لبنان واضاف، ان”الامام موسى الصدر يُعرف قبل كل شيء بدوره في بلورة النواة الاساسية للمقاومة امام كيان الاحتلال الصهيوني وايجاد الوحدة والتعايش السلمي بين اتباع مختلف الاديان”.

واشار الى”التقارب الفكري بين رؤية الامام موسى الصدر والامام الخميني (رض) وقال، لاشك ان الامام موسى الصدر ينبغي اعتباره محيي الحياة السياسية للمستضعفين والمحرومين ومؤسس الكثير من الانشطة في لبنان”.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان”الامام موسى الصدر اسس لنهضة كانت احدى ثمارها المقاومة الاسلامية في لبنان ضد الكيان الصهيوني والتي تتلالا كوسام فخر في صدر لبنان”.

وقال، ان”الامام موسى الصدر كان دوره بارزا في توعية المواطنين واحباط مؤامرات اعداء لبنان خاصة خلال فترة الحرب الاهلية وخلق اجواء يتعايش في ظلها المسلمون والمسيحيون سلميا واليوم فان لبنان يعد الانموذج لهذا التعايش السلمي في العالم”.

واكد في الختام اهتمام الجهاز الدبلوماسي الايراني بملف الامام موسى الصدر وقال، اننا”في وزارة الخارجية وبالتعاون مع الاصدقاء اللبنانيين نتابع ملف الامام موسى الصدر بمختلف السبل ونقوم بمتابعات ومحادثات على الصعيدين الثنائي والدولي للكشف عن مصيره ورفيقيه وستتواصل هذه الجهود حتى الوصول الى النتيجة ان شاء الله تعالى”.

المصدر: فارس