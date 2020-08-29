النائب بزي: لحكومة جامعة ومنتجة

اعتبر النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا في مكتبه في بنت جبيل، أن “الوطن يمر بظروف غير عادية ومصيرية، تتطلب من الجميع الارتقاء في حس المسؤولية الوطنية لإنقاذ البلاد، عبر رؤية واضحة وموحدة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد وتطبيق القوانين وتفعيل أجهزة الرقابة والإدارة والمحاسبة ووقف مزاريب الهدر بكل أشكالها”.

وقال: “نحن ذاهبون الى الاستشارات النيابية وفقا لهذه المقاربة التي عبر عنها الرئيس نبيه بري مرارا وتكرارا، ولا سيما خلال عرضه ورقة عناوين إصلاحية شاملة في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدت في قصر الأونيسكو”.

ورأى أن “الحكومة المقبلة يجب أن تكون جامعة ومنتجة ونظيفة وقادرة على تنفيذ برنامج إصلاحي بكل شفافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام