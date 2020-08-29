المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : اختفاء الإمام موسى الصدر من أهم القضايا التي سعت الجمهورية الإسلامية إلى متابعتها على الدوام وستبقى على جدول أعمالها حتى الوصول إلى نتيجة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2020 - 16:52

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : اختفاء الإمام موسى الصدر من أهم القضايا التي سعت الجمهورية الإسلامية إلى متابعتها على الدوام وستبقى على جدول أعمالها حتى الوصول إلى نتيجة

منذ 2 ساعة 29 August، 2020
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