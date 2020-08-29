روسيا تؤكد دعمها لجهود الصحة العالمية في سورية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين لممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية أكجمال ماغتيموفا، دعم موسكو لعمل المنظمة في سورية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اللقاء اليوم الجمعة، أنه تم “بحث الوضع في مجال ضمان الرعاية الصحية، ولاسيما في ظل وباء فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف البيان أن اللقاء ركز على “الجهود لإعادة إعمار المنشآت الطبية المتضررة، وضمان حصول السكان على خدمات الرعاية الصحية وتوفير الأدوية لهم”.

وأكد فرشينين للمسؤولة الدولية “الدعم الروسي لجهود منظمة الصحة العالمية في سورية واستعداد موسكو للتعاون الفعال”.

المصدر: نوفوستي