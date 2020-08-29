ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة “لورا” في هايتي إلى 31 قتيلا

أعلنت السلطات في هايتي الجمعة أن حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية “لورا” التي اجتاحت البلاد الأحد ارتفعت إلى 31 قتيلا على الأقل.

وقالت إدارة الحماية المدنية في هايتي في بيان. إن العاصفة المدمرة “خلفت 31 قتيلا و8 مفقودين و8 جرحى”.

أما الأضرار المادية التي خلفتها العاصفة فتركزت في غرب البلاد وجنوبها الشرقي حيث دمر 243 منزلا بالكامل وتضرر أكثر من 2300 مسكن وغمرت الفيضانات أكثر من 6200 منزل.

وفي البلديات الأكثر تضررا، تلقت 800 أسرة “فرش نوم ومواد لإصلاح منازلها (صفائح معدنية، أخشاب، مسامير) وحصص طعام ووجبات ساخنة”،بحسب الإدارة العامة في هايتي.

المصدر: ا ف ب