السفير الروسي زاسبكين : ما يجمع المقاومة وإيران وسورية وروسيا هو محاربة الإرهاب

اكد السفير الروسي في بيروت،الكسندر زاسبكين، أن”ما يجمع المقاومة وإيران وسوريا وروسيا هو محاربة الإرهاب الواضح في سورية”.

واستبعد زاسبكين أن”تنحو المنطقة نحو حلول”، مشيرا الى أن”الربيع العربي استهدف تدمير دول بعينها”.

وجاء تصريح السفير الروسي خلال زيارة تكريمية لوفد من جبهة الاعلام المقاوم ضم كلاً من الإعلامي خليل نصرالله، الاعلامي شوقي عواضة، الاسير المحرر نبيه عواضة، والباحث محمد فقيه.

وقدم الوفد درعا تكريميا للسفير الروسي، مثنياً على جهوده وعلى سعيه في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين طوال فترة عمله في لبنان.

المصدر: مواقع