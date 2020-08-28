آسوس تعلن عن أول هاتف في العالم مزود بكاميرا دوارة ثلاثية العدسة!

كشفت شركة آسوس مؤخرا عن هاتفها الأحدث Zenfone 7 Pro، الذي يعتبر أول هاتف في العالم يحصل على كاميرا ثلاثية العدسة مثبتة على محور دوار.

وبفضل الميزة المذكورة يمكن لمستخدم هذا الهاتف اعتماد الكاميرا الأساسية لتوثيق صور سيلفي عالية الدقة، وإجراء مكالمات الفيديو ذات الجودة العالية.

وتأتي الكاميرا بثلاثة عدسات بدقة (64+12+8) ميغابيكسل، العدسة الرئيسية فيها مستشعر بصري Sony IMX686، والعدسة الثانية بدقة 12 ميغابيكسل مزودة بمستشعر Sony IMX363.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 865+، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

أما هيكله فأتى مقاوما للماء والغبار، بأبعاد (65,1/ 77,3 / 9,6) ملم، والشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة وأبعاد “20:9″، قادرة على عرض فيديوهات +Full HD، وترددها يعادل 90 هيرتزا.

كما زودته آسوس ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح للاتصال مع شبكات Bluetooth 5.0 و Wi-Fi 6.

المصدر: روسيا اليوم