الخارجية الايرانية: عقارب الساعة تتحرك فقط في عالم بومبیو الخیالي الموازي

رأى المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة سعید خطیب زادة أن “عقارب الساعة تتحرك فقط في عالم بومبیو الخیالي الموازي.” وكتب خطیب زادة في تغريدة له فجر الجمعة أن “13 عضوا في مجلس الامن الدولي فضلا عن رئيس المجلس اعلنوا بان اميركا نظرا لكونها ليست عضوا في الاتفاق النووي فانها لا تحظى اساسا باي مكانة قانونية لاستخدام القرار 2231 “. واضاف متهكما أن “عقارب الساعة تتحرك فقط في عالم بومبيو الخيالي الموازي. يحدث هذا الامر حينما يتولى استاذ سابق في جهاز الجاسوسية قيادة الجهاز الدبلوماسي في الولايات المتحدة”.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد اعتبر في تغريدة له، إن “مجلس الأمن فشل في الحفاظ على مهمته الأساسية”، وأنه “أخفق في محاسبة إيران”، حسب زعمه. ووفق بومبيو فإن “جميع عقوبات منظمة الأمم المتحدة ضد إيران” ستعود في 20 أيلول/سبتمبر”، حسب زعمه. يذكر ان اميركا وبعد فشلها في تمرير مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي على ايران حاولت تفعيل “آلية الزناد” لاعادة الحظر الاممي على ايران، الا ان الغالبية الساحقة لاعضاء مجلس الامن اعتبروا ان اميركا لا يحق لها استخدام “آلية الزناد” نظرا لكونها خرجت من الاتفاق النووي ولم تعد عضوا فيه.

المصدر: ارنا