ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات وقطر وتسجيل حالتي وفاة منذ الأمس

ارتفعت أعداد الإصابات في الإمارات وقطر بفيروس كورونا (كوفيد 19)، اليوم الجمعة، بعد رصد زهاء 400 حالة في الإمارات و 200 حالة في قطر. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اكتشاف 390 إصابة مؤكدة بالعدوى، في الساعات الـ 24 الماضية، وتسجيل حالة وفاة واحدة جراء تداعيات الإصابة؛ وكذلك تسجيل 389 حالة تعافي من الإصابة بالمرض.

وبلغ إجمالي حالات الإصابات في الدولة 68901، والوفيات 379 حالة؛ بينما ارتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء من “كوفيد 19” إلى 59861 حالة. وفي قطر، سجلت وزارة الصحة العامة 208 حالات مؤكدة مصابة بالفيروس، منذ الأمس؛ إضافة إلى حالة وفاة، و220 حالة تعافي من الإصابة. ووصل إجمالي المصابين بوباء “كوفيد 19” في دولة قطر إلى 118196 حالة، والوفيات 196 حالة؛ فيما ارتفع العدد الكلي لحالات الشفاء إلى 115017. وتحتل قطر المركز الثالث في القائمة العربية لحالات الإصابة بفيروس كورونا؛ فيما الإمارات في المركز السابع.

المصدر: سبوتنيك