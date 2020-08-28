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August 28 2020 - 18:58

ميركل: الوضع المتعلق بفيروس “كورونا” في ألمانيا قد يزداد سوءا في الخريف والشتاء

منذ 1 ساعة 28 August، 2020
ميركل
أخبار دولية - المانيا

صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن الوضع فيما يتعلق بتفشي الفيروس التاجي في ألمانيا في الخريف قد يصبح أكثر تعقدًا ، موضحة أن البلاد ستظل تعايش فيروس “كوفيد-19” لفترة طويلةوقالت ميركل في المؤتمر الصحفي الصيفي السنوي: “الأشهر الستة الماضية كانت قد حددت عملي كمستشارة اتحادية. واليوم قد أصبح من الواضح بالنسبة لي أن هذا الوضع سيظل مستمرا في الشتاء والخريف. نعم ، يجب أن ننطلق من أن الكثير من الأمور سيكون أكثر تعقدا مما كان عليه الحال في الصيف“.

وأوضحت أن طقس الصيف الدافئ وفر درجة معينة من الحماية من الفيروس وبالتالي الحرية ، مما أعطي الفرصة لممارسة حياة اجتماعية أكثر نشاطًاوقالت “في الأشهر المقبلة ، من الضروري نضمن بقاء تطور العدوى على مستوى منخفض“. وأضافت المستشارة “الوضع خطير، ويحب أن يؤخذ مستقبلا على هذا الأساس“.

يذكر أنه وفقًا للبيانات الواردة من معهد روبرت كوخ، فإن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس التاجي طيلة فترة تفشي هذا العدوى في ألمانيا بلغ 239.936 شخصًا ، وعدد الوفيات – 9288 شخصا مصابًا بـ”كوفيد-19″. وتعافى 213.2 ألف شخص.

كذلك وخلال الــ24 ساعة الماضية ، زاد عدد الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس التاجي الجديد في البلاد بمقدار 1571 شخصا ، وتوفي ثلاثة أشخاص.

المصدر: سبوتنيك

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