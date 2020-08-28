ست قاذفات أميركية “بي -52” تحلق فوق أجواء الدول الأعضاء في “الناتو”

أعلنت القيادة الأميركية في أوروبا، أن ست قاذفات أميركية من طراز ” بي – 52″ حلقت الجمعة، فوق أجواء جميع الدول الأعضاء لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا وأميركا الشمالية. وجاء في بيان القيادة الأميركية أن ” ست قاذفات استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأميركي من طراز “بي – 52 ستارتوفورتريس” ، حلقت في 28 آب / أغسطس فوق 30 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي في أوروبا وأميركا الشمالية”.

وأشار البيان إلى أن مثل هذا التحليق سيكون حدثا “فريدا” في إطار البعثات المنتظمة لمجموعة القاذفات العملياتية . وقد أطلق على البعثة الحالية اسم “سماء الحلفاء” ، وهي تهدف إلى “إظهار التضامن داخل حلف شمال الأطلسي، وزيادة الاستعداد وتوفير فرص التدريب” التي تهدف إلى تعزيز “التعاون العملياتي المشترك”. ونوه البيان إلى أنه سيتم تنفيذ الرحلة من قبل مجموعتين. تشمل الأولى أربع قاذفات من طراز “بي – 52″، تتمركز الآن في المملكة المتحدة. مهمتهم هي التحليق فوق بلدان أوروبا. وفي الوقت نفسه، سيتم الجمع بين القاذفات الاستراتيجية في الطيران مع الطائرات المقاتلة من دول حلف شمال الأطلسي الأخرى وطائرات التزود بالوقود في سماء كل بلد من البلدان المضيفة.

وتضم المجموعة الثانية قاذفتين متمركزتين في ولاية داكوتا الشمالية الأمريكية ومسارهما في المجال الجوي للولايات المتحدة وكندا. وسوف تشارك بلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة بنشاط في الرحلة المشتركة .

المصدر: سبوتنيك