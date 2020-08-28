الشيخ القطان: هناك بوادر فتنة تلوح بالافق وعلينا نبذها والابتعاد عنها

أكد رئيس جمعية ” قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، في تصريح اليوم، بأن “هناك بوادر فتنة تلوح بالافق، وكأن هناك من يريد خراب لبنان أكثر مما هو عليه، وكأن هناك من يريد إصطناع فتنة في هذا البلد عله يحصل على مكاسب سياسية وشخصية”

وقال “كلمتنا في هذا الصدد للسياسيين بالدرجة الأولى اتقوا الله بما تبقى من لبنان، وكلمتنا للشعب اللبناني ولغير اللبناني المقيم في لبنان لا تكن وقودا لهؤلاء الذين يريدون فتنة بهذا البلد، فلا أحد ينبغي من شبابنا ومن الأخوة السوريين والفلسطينيين أن يشارك بأي أعمال الهدف منها خلق فتنة بين اللبنانيين وبين الذين يعيشون في لبنان والتي تمول من السفارات المعادية للبنان القوي الموحد بشعبه وجيشه ومقاومته”.

وشدد الشيخ القطان على “التمسك بوحدتنا الوطنية والإسلامية فيما بيننا أكثر فأكثر، وأنه ينبغي علينا أن ننبذ الفتنة وأن نبتعد عنها وأن لا نرضى بأي دعم من أي جهة من أجل إحداث فتنة فيما بيننا، فهذا ما يريده أعداء لبنان وهذا ما يريده أعداء من هم في لبنان، وهذا هو مخطط من يريدون التطبيع ومخطط أعداء سوريا وأعداء حركات المقاومة في لبنان وفي كل العالم هو مخطط إحداث فتنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام