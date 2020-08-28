رئيس الوزراء الياباني #شينزو_آبي يستقيل من منصبه (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2020 - 18:58
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لبنان: تحديد موعد الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الاثنين المقبل
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المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل: أتوقع أن تكون أزمة فيروس كورونا أكثر صعوبة في الخريف والشتاء المقبلين
الأمم المتحدة : قتل شرطي أميركي لجايكوب بليك الأميركي ـ الإفريقي يؤكد ضرورة استئصال العنصرية داخل الشرطة الأميركية
رئيس مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي طالبت جو بايدن برفض المشاركة في اي مناظرة رسمية تبث على التلفزيون الوطني مع ترامب
روسيا أعلنت طرد دبلوماسي نروجي ردا على خطوة مماثلة قامت بها أوسلو على خلفية قضية تجسس
الحديدة: قوى العدوان السعودي الامريكي تستهدف بـ10 قذائف مدفعية مناطق متفرقة في حيس
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحيي مراسم عاشوراء لهذا العام عبر صفحته على فايسبوك ابتداء من الساعة 19:45 مساءً
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
الناطق باسم حماس فوزي برهوم: رد المقاومة على قصف العدو يؤكد عدم ترددها في أداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني
فرنسا:نرحب بقرار إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول موقعين نوويين وهذا تطور في الاتجاه الصحيح
الخارجية الفرنسية: الإلتزام من جانب إيران يندرج في إطار تنفيذ الإتفاقات التي توصلت إليها مع الوكالة التي تقوم بعمل مهني
الأمم المتحدة : قتل شرطي أميركي لجايكوب بليك الأميركي الإفريقي تؤكد ضرورة استئصال العنصرية داخل الشرطة الأميركية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل
ترامب هاجم منافسه الديمقراطي جو بايدن ووصفه بأنَّه سيكون مدمِّر العظمة الأميركية ومدمّر الوظائف إذا سنحت له الفرصة
رئيس مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي طالبت جو بايدن برفض المشاركة في اي مناظرة رسمية تبث على التلفزيون الوطني مع ترامب
وسائل إعلام يابانية: رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم الاستقالة لأسباب صحية وهو يعاني مرضا مزمنا في الأمعاء
بكين تحذر من احتمال مقاطعة منتجات "آبل" في الصين إذا تم حظر تطبيق ويتشات الصيني في الولايات المتحدة
روسيا أعلنت طرد دبلوماسي نروجي ردا على خطوة مماثلة قامت بها أوسلو على خلفية قضية تجسس
الأمم المتحدة درجات الحرارة ستبقى مرتفعة في 2020 رغم احتمال حصول ظاهرة "نينيا"
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحيي مراسم عاشوراء لهذا العام عبر صفحته على فايسبوك ابتداء من الساعة 19:45 مساءً
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
تستقبل جمعية الإمداد صدقاتكم وتبرعاتكم على حب الحسين "ع" لمساعدة 16000 أسرة أيتام وفقراء وتستقبل تبرعاتكم على الأرقام التالية 01555717 - 76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحيي مراسم عاشوراء لهذا العام عبر صفحته على فايسبوك ابتداء من الساعة 8 من مساء اليوم
يقفل معلم مليتا السياحي أبوابه طيلة فترة الإغلاق العام من 21 آب ولغاية 7 أيلول عملاً بقرار وزارة الداخلية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
تحيي جمعية الإمداد أسبوع الصدقة لإعالة 16000 أسرة أيتام وفقراء وتستقبل تبرعاتكم على الأرقام التالية 01555717 - 76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس الوزراء الياباني #شينزو_آبي يستقيل من منصبه (روسيا اليوم)
منذ 2 ساعة
28 August، 2020
اليابان
شينزو آبي
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