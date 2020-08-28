رئيس الوزراء الياباني #شينزو_آبي يستقيل من منصبه (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2020 - 18:58

رئيس الوزراء الياباني #شينزو_آبي يستقيل من منصبه (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 28 August، 2020
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