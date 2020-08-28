العراق يسجل 74 وفاة جديدة بـ”كوفيد-19″

أعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة ، تسجيل 74 وفاة جديدة بوباء ” كوفيد – 19″ ليصبح إجمالي الوفيات 6814 والإصابات 223612 (بزيادة 4177 خلال 24 ساعة ) . وقالت الوزارة في بيان إنه ” تم فحص (22634) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1547498) “. وأضافت ” سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (4177) إصابة في العراق و 74 حالة وفاة وتماثل 3865 حالة إصابة للشفاء “، لافتة الى ان “مجموع الإصابات الكلي بلغ 223612، مجموع حالات الشفاء 164874 ، مجموع الراقدين الكلي 51924 ، مجموع الراقدين في العناية المركزة 582 ومجموع الوفيات 6814”.

وحذرت وزارة الصحة العراقية ، في وقت سابق من هذا الشهر، من احتمال تفشي واسع لوباء ” كوفيد – 19″ في البلاد بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية. وقالت الوزارة في بيان ” لطالما بيّنت الوزارة ان تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي الى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الاخيرة”. واضافت ” نحذر المواطنين الكرام ان استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي الى نتائج وخيمة لاتحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء”.

المصدر: سبوتنيك