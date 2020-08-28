أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا ما لم يتم تحقيق تقدم في أزمة المتوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2020 - 18:58

أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا ما لم يتم تحقيق تقدم في أزمة المتوسط

منذ 2 ساعة 28 August، 2020
أخبار موقع المنار

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