وزير الصحة ناقش مع كومار إمكان التغطية الكاملة للاستشفاء

عقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي – قسم الشرق الأوسط ساروج كومار، في سياق الإجتماعات الدورية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مشروع القرض المقدم من البنك والذي خصص جزء منه لتجهيز المستشفيات الحكومية.

وخصص الإجتماع لمناقشة إمكان التغطية الكاملة للاستشفاء على نفقة وزارة الصحة في المستشفيات الحكومية في المرحلة المقبلة، نظرا الى الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان، وضمنا المغروسات الطبية التي تدخل في الفاتورة الإستشفائية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام