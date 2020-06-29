السفيرة الأميركية من الخارجية: اتفقت مع حتي على طي الصفحة بعد القرار المؤسف

التقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وتطرقا الى القرار القضائي الذي صدر اخيرا.

وشدد الوزير حتي على “حرية الإعلام وحق التعبير اللذين هما حقان مقدسان”،كما ناقشا بشكل صريح المستجدات الحالية على الساحة المحلية.

وتطرقا ايضا الى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين اللبناني والأميركي، وشددا على “أهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة، وذلك دعما للبنان للخروج من الازمة الاقتصادية التي يعاني منها”.

وقالت السفيرة شيا: “لقائي مع الوزير كان جيدا، وبلادي مستعدة لدعم لبنان طالما تتخذ الحكومة الخطوات الاصلاحية. اتفقت مع الوزير على طي الصفحة بعد القرار المؤسف الذي جاء لتحييد الانتباه عن الازمة الاقتصادية”.

يذكر ان عددا من المحتجين على كلام السفيرة الاميركية اعتصموا امام وزارة الخارجية في ظل وجود كثيف للقوى الامنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام