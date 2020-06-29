سريع: تم تحقيق تقدم مهم أدى إلى تطهير مناطق واسعة في العبدية وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة في العديد والعتاد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2020 - 16:06

سريع: تم تحقيق تقدم مهم أدى إلى تطهير مناطق واسعة في العبدية وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة في العديد والعتاد

منذ 41 mins 29 June، 2020
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