“أنصارالله والأحزاب المناهضة للعدوان” يدينون تصعيد العدوان ويستهجنون دور الأمم المتحدة

أدان المكتب السياسي لأنصار الله والأحزاب المناهضة للعدوان السعودي الاميركي على اليمن في بيان مشترك الاثنين “التصعيد العسكري لدول العدوان واستمرار قرصنتهم بحق سفن المشتقات النفطية”، وبارك “انتصارات الجيش واللجان الشعبية في الجبهات وعمليات القوة الصاروخية والطيران المسير”.

وأدان البيان “التوجهات والخطوات التطبيعية لمرتزقة العدوان مع الكيان الصهيوني كما كشفت الصحافة العبرية وعززتها تصريحات المرتزقة”، وأشار إلى أن “الخطوات التطبيعية لتحالف العدوان والمرتزقة تكشف الدور المحوري للكيان الإسرائيلي في العدوان والحصار على اليمن”.

وندد البيان “بالقرار السعودي بمنع المسلمين من أداء فريضة الحج إلا لعدد محدود لأسباب ومبررات واهية”، ودعا “أولياء أمور الطلاب للدفع بأبنائهم للالتحاق بالمراكز الصيفية عبر الوسائل المتاحة والآمنة”.

المصدر: موقع انصار الله