من اليابان.. قناع ذكي يترجم كلام مرتديه إلى 8 لغات

طورت شركة يابانية ناشئة قناعاً ذكياً متصلاً بالإنترنت يمكنه نقل الرسائل وترجمة كلام مرتديه من اليابانية إلى ثماني لغات أخرى، وأطلقت الشركة اسم “c-mask” على منتجها الجديد.

يلائم القناع الذكي حجم أقنعة الوجه العادية، ويتصل عبر البلوتوث بهاتف ذكي أو الكمبيوت يمكنه تحويل الكلام إلى رسائل نصية وإإجراء مكالمات أو تضخيم صوت مرتدي القناع في الأماكن الصاخبة والمزدحمة.

مهندسو الشركة إلى فكرة القناع أثناء بحثهم عن منتج لمساعدة موظفي الشركة على النجاة من وباء فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر شحن أول 5000 قناع إلى المشترين في اليابان، بدءاً من سبتمبر المقبل، كما تبحث الشركة عن بيع القناع في أسواق الصين والولايات المتحدة وأوروبا أيضاً.

وكشفت الشركة المطورة أن القناع سيطرح بالأسواق بمبلغ 40 دولاراً، وتتوقع أن يكون هناك طلب على المنتج مع بداية توزيعه في السوق.

يذكر أنه وسط استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي ظل عدم وجود علاج أو لقاح قريب يلوح بالأفق، صار ارتداء قناع الوجه “الكمامة” من الروتين اليومي المعتاد.

المصدر: رويترز