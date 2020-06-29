لافروف: إصابة نحو 40 موظفاً في الخارجية الروسية ووفاة شخص بفيروس “كورونا”

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن نحو 40 موظفا في الخارجية الروسية قد أصيبوا بعدوى كوفيد -19، وتوفي شخص واحد جراء الإصابة بالفيروس.

وكان الموظف المتوفى بوزارة الخارجية يبلغ من العمر 62 عاما، وكانت زوجته عاملة في سيارة إسعاف، ويبدو أنها كانت حاملة للعدوى لا تظهر عليها أعراض.

وأضاف وزير الخارجية الروسي ” لدينا حوالى نصف الموظفين منذ بداية [ الوباء في روسيا] بدأوا العمل ” عن بعد “، ونواصل العمل ” ، مؤكدا أن الوزارة تتبع بدقة جميع توصيات “روسبوترينادزور” وإدارة الصحة بموسكو.

يذكر أن وسيا أعلنت، اليوم الاثنين، عن تسجيل 6719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أدنى معدل للإصابات اليومية منذ 29 نيسان / أبريل ، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 641156.

المصدر: وكالة سبوتنيك