موسوي: لا يحق لاميركا وليس بإمكانها تمديد الحظر التسليحي على ايران

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان اميركا لا يحق لها وليس بإمكانها تمديد الحظر التسليحي على ايران.

وقال موسوي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين في الرد على سؤال حول محاولات اميركا لاستخدام آلية الزناد التلقائي لتمديد الحظر التسليحي على ايران في مجلس الامن الدولي وقال، لقد اعلنا بان اميركا لا يحق لها ولا تستطيع ان تفعل هذا الامر.

واضاف، ان اميركا بنقضها للعهود واجراءاتها الهدامة ضد الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي ليست في موقع يؤهلها لما تدعي به وان تقوم استنادا للقرار بتقويض نصه ومنجزات الاتفاق النووي، وفي ضوء المشاورات التي اجريناها مع سائر اعضاء مجلس الامن فقد اعلنوا جميعا معارضتهم لهذا النهج واستهجنوه.

وتابع المتحدث، اننا نتوقع فشلا اخر لاميركا في هذا المجال، ونحن ننصحهم بان لا يختبروا المجرب ولا يتابعوا المسار المؤدي الى طريق مغلق.

ولفت الى اقامة اسبوع “حقوق الانسان الاميركية” وجرائم اميركا المباشرة وغير المباشرة ضد الشعب الايراني ومن ضمنها عملية الاغتيال الفاشلة لسماحة قائد الثورة الاسلامية عام 1981 والتفجير الارهابي لمقر الحزب الجمهوري الاسلامي في طهران في العام ذاته اضافة الى اغتيال آية الله صدوقي.

واشار الى زيارة وزير الخارجية الافغاني بالوكالة الى طهران محمد حنيف اتمر والمحادثات التي اجراها وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن طريق الفيديو كونفرانس مع نظيريه الصيني والعماني واضاف، انه من المتحمل جدا ان تجري مثل هذه المحادثات مع وزير الخارجية القطري اليوم وسيشارك ظريف في اجتماع مجلس الامن غدا حول تقرير الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة في تنفيذ القرار 2231 والذي من المقرر ان يلقي كلمة فيه.

المصدر: وكالة فارس