باكستان :هجوم بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية على سوق الأوراق المالية في كراتشي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2020 - 09:18

باكستان :هجوم بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية على سوق الأوراق المالية في كراتشي

منذ 10 mins 29 June، 2020
أخبار موقع المنار

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