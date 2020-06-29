“فيسبوك” تختبر تقنية تحمي عينيك في ساعات الليل

يختبر موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي تقنية جديدة يمكنها أن تحمي عين مستخدميه خلال ساعات الليل.

وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “فيسبوك” يختبر حاليا إمكانية تفعيل “الوضع المظلم” عبر تطبيقه المخصص للهواتف الذكية.

ويعمل الوضع المظلم عبر تطبيق “فيسبوك” منذ فترة عبر إصدار “سطح المكتب” الخاصة بالمستخدمين، لكن يبدو أن الشركة الأمريكية قررت أن تمد تلك التقنية إلى إصدار الهواتف الذكية الخاص بها.

وتم طرح تلك التقنية لـ”نسبة صغيرة” من المستخدمين حول العالم في الوقت الحالي، على أن يتم توسيع نطاق المستخدمين خلال الفترة المقبلة.

وتفعل شركة “فيسبوك” منذ فترة “الوضع المظلم” على تطبيقات أخرى تابعة لها مثل “إنستغرام” و”ماسنجر” و”واتسآب”.

المصدر: سبوتنيك