أمطار غزيرة أودت بحياة 12 شخصا جنوب الصين

أودت الأمطار الغزيرة في نهاية الأسبوع بحياة 12 شخصا على الأقل في مقاطعة سيشوان في جنوب – غرب الصين كما أفادت وسائل إعلام رسمية، فيما تسبب ارتفاع منسوب المياه بعمليات اخلاء منازل خلال موسم الفيضانات السنوي.

وشملت حصيلة الأمطار الغزيرة في منطقة ميانينغ شخصين توفيا حين غرقت سيارات عدة في نهر بعدما تسبب الفيضانات بإلحاق أضرار في طريق سريعة.

وهناك عشرة أشخاص في عداد المفقودين، فيما أخلى أكثر من سبعة آلاف شخص منازلهم، كما أفادت “وكالة أنباء الصين الجديدة”.

ويشهد جنوب الصين هطول أمطار غزيرة أدت الى انزلاقات تربة وفيضانات منذ مطلع حزيران تسببت حتى الآن بوفاة 78 شخصا بحسب وزارة إدارة الطوارىء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية